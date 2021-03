Uccise e fece a pezzi la madre, la svolta choc: «Un anno prima ha ammazzato anche il figlioletto di 3 anni»

Prima di uccidere e fare a pezzi il corpo della mamma, Giulia Stanganini aveva ammazzato anche il figlioletto di 3 anni e mezzo. La svolta nelle indagini sulla donna di 38 anni che un anno fa uccise la mamma, è arrivata dalla squadra mobile di Genova che ha notificato una nuova ordinanza in carcere alla Stanganini, ora accusata di omicidio aggravato premeditato. Secondo l'accusa la 38enne sarebbe dunque un'infanticida oltre che una matricida.

Il bambino era stato trovato morto il 22 novembre 2019. La donna aveva detto di averlo trovato morto nel letto e aveva accusato il pediatra di essere stato 'superficiale'. In un primo momento si era pensato a una causa naturale ma dopo l'omicidio della nonna del piccolo, la procura ha approfondito. Dalle indagini è emerso che la donna un mese prima della morte del piccolo aveva visitato su internet pagine in cui viene spiegato come soffocare le persone senza lasciare tracce, pagine con le parole chiave «infanticidio», «mamme che uccidono figli» e «come uccidere un bambino».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 16:46

