Tosse e difficoltà a respirare, Sara scopre un tumore e muore dopo un mese: aveva 31 anni

di Redazione Web

Scopre un tumore e muore in appena un mese. Era febbraio quando Sara Picotti, operatrice socio sanitaria 31enne di Udine, ha scoperto la malattia che la stava divorando. Colpita da tosse persisente e difficoltà respiratoria è stata ricoverata d'urgenza e dopo gli esami medici è arrivata la terribile diagnosi, che ha lasciato lei e chi la conosce senza parole. In un mese la malattia si è presa la sua vita.

Riccardo scopre il tumore e muore in un mese a 36 anni. Il fratello: «Mai un sintomo prima». Aspettava un figlio

Il dolore dei parenti

«Cara Saretta, con il tuo amore incondizionato per il prossimo, ci hai lasciato una enorme ricchezza interiore che ci aiuterà a sopportare la mancanza del tuo sorriso. Per te tanta Luce», le parole della famiglia, stretta intorno al dolore. Sara ha lasciato la mamma, il papà, gli zii, oltre agli amici e ai colleghi che le volevano bene, riporta Nordest24. Lavorava come OSS all’Istituto di medicina fisica e riabilitativa Gervasutta. Nel tempo libero praticava il karate e amava fare escursioni in montagna insieme alla mamma, a cui era molto legata. Vivevano ad Adegliacco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA