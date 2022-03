Treviso Marathon, furti sulle auto durante la gara: razzia dei ladri

Doveva essere una giornata di festa e colori, tutti in marcia per arrivare all’ambito traguardo della 17^ Treviso Marathon. Per diversi runners iscritti alla competizione la mattinata odierna è invece stata un vero e proprio incubo visto che, una volta finita la gara, si sono ritrovati a fare i conti con le proprie auto completamente razziate da cima a fondo da una banda di ladri specializzata in questo tipo di colpi a margine di grandi eventi sportivi. Nel dettaglio, ad essere prese di mira sono state una decina di auto posteggiate nel parcheggio P6 della maratona, ovvero quello organizzato in Via Francesco da Milano nei pressi del villaggio Gescal a Fiera, a 400 metri di distanza dalla partenza.

Da una prima ricostruzione, la banda di malviventi sarebbe stata già appostata nei dintorni del parcheggio quando i primi podisti sono arrivati, studiando così le loro mosse per poi colpire in maniera veloce e mirata una volta che i runners si sono allontanati per dirigersi alla partenza. Ed è così che in pochi minuti dalle auto sono scomparsi cellulari, chiavi, portafogli e tutto ciò che di valore era al loro interno. Un colpo così rapido che nessuno si è inizialmente accorto di nulla, tanto che i ladri si sarebbero poi recati nei pressi del vicino supermercato Cadoro di Lanzago per spartirsi il bottino lontano da occhi indiscreti.

«Le indagini sono in corso e faremo veramente il possibile per identificare chi ha commesso questo fatto che ha anche risvolti di natura penale trattandosi sia di danneggiamento che furto aggravato. Sono evidentemente mani esperte e non frutto di ragazzate – commenta Andrea Gallo, Comandante della Polizia Locale di Treviso - Naturalmente saranno subito analizzate attentamente le immagini dei sistemi di video sorveglianza pubblica e privata presenti in zona, il tutto con l’obiettivo di identificare quanto prima i colpevoli. Inoltre, contatteremo tutti i proprietari che hanno subito danni per raccogliere regolare denuncia con annessa descrizione precisa di eventuali oggetti rubati».

