Travolto e ucciso a 15 anni da un'auto mentre chiacchiera con gli amici sul ciglio della strada: arrestata la 20enne al volante

Incidente mortale questa notte alle 2.30 a Porcia, in Friuli. Un'automobilista americana ha travolto un ragazzo di 15 anni, Giovanni Zanier, residente a Pordenone.

Il ragazzino era in sella alla sua bicicletta, fermo con alcuni amici sul lato della strada vicino ad una palazzina quando è stato investito. Troppo importanti le ferite riportate, il giovane è morto.

L'incidente

Stando alle prime ricostruzioni pare che la donna alla guida dell'auto abbia perso il controllo immettendosi sulla rotatoria e lo abbia travolto.

Arrestata la conducente della vettura

La donna che era alla guida dell'auto che la notte scorsa ha investito e ucciso un quindicenne a Porcia (Pordenone) sarà arrestata per omicidio stradale. È quanto ha stabilito la Procura di Pordenone sulla scorta degli accertamenti dei carabinieri della locale Compagnia.

È una giovane di 20 anni, militare statunitense in servizio alla Base Usaf di Aviano.

La misura è stata decisa in base alla gravità delle conseguenze dell'incidente e non per altre motivazioni: la donna, infatti, si è subito fermata a soccorrere il ragazzino, poi, sotto choc, è stata portata in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Qui è stata sottoposta agli accertamenti con l'etilometro, ma i risultati non sono ancora pervenuti agli investigatori. Come è prassi in questi casi, essendo la giovane incensurata sarà posta agli arresti domiciliari.

