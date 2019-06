«Ciao ragazzi, ci vediamo dopo il trapianto»: ma il prof Paolo non ce l'ha fatta, classe sotto choc

È stata una giornata di lutto quella di ieri nelclassico Perticari dinelle Marche per la prematura scomparsa del professore. Il docente di matematica e fisica ènella notte tra martedì e mercoledì presso l’, dove si trovava ricoverato da qualche settimana.Aveva 44 anni. Paolo Cingolani, spiegandogli del trapianto a cui si sarebbe dovuto sottoporre per condurre una vita migliore e risolvere i suoi problemi di salute. Delle complicazioni però hanno spezzato la speranza di un futuro migliore. Ieri mattina i suoi studenti hanno appreso che non ce l’aveva fatta.