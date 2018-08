La torta di compleanno invita a sniffare cocaina: il festeggiato nei guai

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È saltata immediatamente all'occhio degli investigatorI della squadra mobile di Teramo una torta decorata in modo singolare presente nel banco frigo di una pasticceria teramana. La decorazione esaltava infatti l'uso della cocaina con un esplicito augurio in lingua albanese a “pippare” per altri cento anni: “Edhe 100 Biphe”.La torta era dedicata ad un albanese agli arresti domiciliari a cui gli agenti di polizia sono velocemente risaliti, sorprendendolo nel corso della sua festa di compleanno in violazione delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari, poichè in presenza di persone estranee al nucleo familiare, fatto di cui è stata informata la magistratura disorveglianza.