Donna investita e uccisa da un tram. L'autista è sotto choc

Una donna di 77 anni è stata investita e uccisa da un tram della linea 4 a alla periferia Nord di Torino. È accaduto poco prima delle 7 per cause ancora in corso di accertamenti. La donna è deceduta sul posto dove sono intevenuti la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale del capoluogo piemontese per i rilievi del caso. I tram della linea limitano il servizio a piazza Derna: nel tratto Piazza Derna/Falchera c'è un servizio navetta.



La pensionata stava attraversando la strada arrivando da via Ivrea quando è stata travolta da un tram della linea 4 diretto a Porta Palazzo. La manovratrice è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco in stato di choc.



Gli agenti del reparto infortunistica della polizia municipale sono impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Un secondo incidente stradale si è verificato a Torino in corso Unione Sovietica all'angolo con corso Bramante dove una donna è stata investita da una Volkswagen T-Rock ed è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. Venerdì 20 Dicembre 2019, 09:35

