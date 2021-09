Torino, incendio in un palazzo di fronte alla stazione Porta Nuova: densa nube di fumo, evacuazione in corso VIDEO

Un incendio si è sviluppato questa mattina agli ultimi piani di un palazzo che si affaccia su piazza Carlo Felice, nel centro di Torino, di fronte alla stazione di Porta Nuova. Sul posto stanno intervenendo cinque squadre di Vigili del fuoco. Le fiamme di sarebbero sprigionate dalla copertura di un edificio in ristrutturazione, generando una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Come riporta La Stampa, al momento non si hanno notizie di feriti, ma della proprietaria di un appartamento dello stabile colta da malore - forse per lo spavento - e subito soccorsa.

Traffico bloccato nella zona della stazione: i vigili hanno bloccato la viabilità da corso Marconi a Porta Nuova.

Dalle 10:55 #vigilidelfuoco impegnati a #Torino in piazza Carlo Felice, difronte alla stazione Porta Nuova, per l'#incendio della copertura di un edificio in ristrutturazione: sul posto cinque squadre, intervento in atto [#3settembre 11:20] pic.twitter.com/zPQnenk5mh — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 3, 2021

In piazza Carlo Felice sono stati evacuati gli alloggi nelle immediate vicinanze dello stabile andato a fuoco, compresi i dipendenti del negozio Decathlon. L'area è stata transennata.

