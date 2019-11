Carabiniere di 23 anni investito da un'auto mentre effettua i rilievi per un incidente

Visita fiscale alla malata terminale, lei muore due giorni dopo

Giovedì 21 Novembre 2019, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unè stato investito nella serata di ieri da un’automobile ed è ora ricoverato in gravissime condizioni al Cto di Torino: il militare, ieri intorno alle 19, era impegnato nei rilievi per un incidente avvenuto poco prima, quando è stato travolto da un’auto di passaggio che non lo ha visto, forse per via della scarsa illuminazione.È successo nella frazione di Allivellatori a Cumiana, nel torinese: il carabiniere, della compagnia di Pinerolo, è stato investito in strada antica di Piossasco, vicino all’azienda agricola di apicoltura Cascina Felice. Sul posto è subito intervenuto l’elisoccorso del 118, e il 23enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso: attualmente è in prognosi riservata per un grave trauma cranico.