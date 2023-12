Da Putin a Barbie: ecco la lista di Time per eleggere il personaggio dell’anno

di Lorena Loiacono

Lorena Loiacono La bambola più famosa al mondo, due controversi capi di Stato, un re e la cantante pop del momento: difficile trovare tra loro un legame. E invece c’è: sono alcuni dei finalisti che compongono la lista, decisamente variegata, delle candidature per la Persona dell’Anno messa a punto dal Time per il 2023. Il nome del vincitore sarà annunciato oggi in diretta sulla Nbc e dal magazine che gli dedicherà la copertina di inizio dicembre.

Time ha inserito tra i finalisti la Barbie che ha spopolato quest’anno sul grande schermo ed è stata chiamata in causa anche per la lotta al patriarcato, l’icona pop Taylor Swift che, oltre a collezionare record di premi, già ad ottobre aveva superato il miliardo di dollari di asset ed era apparsa sulla copertina nel 2017, l'anno dello scandalo Weinstein, insieme ad altre donne che avevano avuto il coraggio di denunciare le molestie sessuali. Tra gli uomini ci sono re Carlo III, nell’anno della sua incoronazione, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Insieme a loro ci sono anche l’esperto di finanza Jerome Powell che ha vinto la battaglia contro l’inflazione americana a capo della Federal Reserve, la banca centrale americana, l’informatico Sam Altman e Ceo di OpenAI, società leader mondiale nel campo dell’Intelligenza Artificiale, vittima di un complotto da cui ne è uscito vincitore e i magistrati che stanno mettendo sotto processo Donald Trump.

La presenza di Putin va a scontrarsi, oltre che con la bambola di Barbie, anche con il nome della Persona dell’Anno 2022: il presidente Volodymyr Zelensky e lo "spirito dell’Ucraina”. Ma non c’è da stupirsi, perché in realtà la copertina della Persona dell'Anno non rappresenta necessariamente un onore: nel 1938 infatti venne assegnata ad Adolf Hitler, l'anno dopo e nel 1942 a Stalin, nel 1979 all'ayatollah Khomeini.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA