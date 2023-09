Terremoto in Slovenia avvertito in Friuli: cinque scosse in pochi minuti, la più forte di magnitudo 3.6 Secondo le rilevazioni dell'Ogs, il sisma è stato rilevato alle 15.21 a una profondità di 14,5 km







di Redazione web Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata a 4 chilometri da Kal nad Kanalom in Slovenia, vicino al confine con l'Italia. Secondo le rilevazioni dell'Ogs, il sisma è stato rilevato alle 15.21 a una profondità di 14,5 km. L'epicentro dista una decina di chilometri dal centro abitato di Drenchia (Udine). Terremoto Marocco, i morti salgono a 2.500. Continuano le ricerche dei superstiti Terremoto in Marocco, il dolore del bimbo rimasto solo: «Sono tutti morti». Il video straziante Terremoto in Slovenia Al momento l'evento principale è stato seguito da quattro repliche di minore entità, la cui magnitudo massima stimata è stata di magnitudo 2.5. Il terremoto, precisa una nota diffusa dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, è stato localizzato manualmente dal centro di ricerche sismologiche dell'Ogs. Nuovi dati e successive analisi potrebbero far variare le stime dei parametri ipocentrali e della magnitudo. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 17:43

