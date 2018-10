Una nuova scossa di terremoto intorno alle 21.50 di domenica tra Biancavilla e Adrano, la stesa area interessata venerdì notte dal sisma di magnitudo 4.8. La conferma viene dalla sala operativa dell’Ingv di Catania. Molta gente si è riversata in strada, temendo altre scosse più forti. La scossa non è stata particolarmente violenta, di magnitudo 2.5, ma è stata avvertita istintamente dalla popolazione. Molte persone si sono riversate in strada.LEGGI ANCHE Terremoto di 4.6 nel Catanese, tanta paura ma danni limitati LEGGI ANCHE Terremoto a Catania: nel 1169 il sisma che fece 15mila morti «Le scuole comunali di Biancavilla resteranno chiuse in attesa di una ricognizione completa e definitiva dopo le scosse di terremoto di sabato». Lo ha detto sindaco, Antonio Bonanno, che ha firmato la relativa ordinanza. Non sono interessati dall'ordinanza l'Istituto Comprensivo «Antonio Bruno» ed il Secondo Circolo Didattico plesso via «Dei Mandorli» ed il cosiddetto plesso della Scuola per l'Infanzia «Cielo Stellato», che rimarranno regolarmente aperti.