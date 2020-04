Sciame sismico sveglia i Campi Flegrei: tre scosse all'alba sentite fino a Napoli, paura e gente in strada

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno sciame sismico sta interessando da stanotte i Campi Flegrei: l'osservtorio vesuviano ha registrato 25 scosse con epicentro poco lontano da Pozzuoli a partire dalle 3.25 e tuttora in atto. Le scosse più forti, rilevate anche dall'Ingv, sono state registrate alle 4.16, 4.41 e 4.59 rispettivamente con magnitudo 2, 2.5 e 3.1. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni quartieri di Napoli.Le scosse di terremoto più forti hanno svegliato la popolazione, che ha chiaramente avvertito il sisma e in alcuni casi si è riversata in strada nonostante i divieti. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.