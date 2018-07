Terremoto nel Maceratese, paura in mattinata: scossa avvertita sino all'Umbria

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una scossa diè stata avvertita in mattinata, alle 10.01 nel. Il sisma, breve ma piuttosto violento, è stato di magnitudo 3.3. L'istituto nazionale di vulcanologia ha comunicato una profondità di soli otto chilometri. Epicentro vicino ai comuni di, ma la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione sia in Umbria (in particolare a) che sulla costa adriatica. Non sono per ora segnalati danni a persone o cose.