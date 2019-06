Venerdì 14 Giugno 2019, 02:01

Una scossa diè stata registrata all'1.40 in pieno centro a Brescia . L'istituto nazionale di vulcanologia ( ingv ) ha registrato una magnitudo di 2.5 a 37 km di pronfondità. Epicentro due km a nord del centro cittadino. Il sisma non è stato forte, ma la gente lo ha avvertito chiaramente tanto che sui social si registra grande allarme. Non sono al momento segnalati danni a persone o cose.