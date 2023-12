Gabriella trovata morta a terra: sarebbe stata investita da un minibus

di Daniela Facciolini

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Gabriella Di Ottiavio, la donna di 64 anni trovata senza vita e con il cranio fracassato sul ciglio della strada in via Brodolini a Teramo, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. La tragica morte della donna è tutta ricostruire ma secondo quanto sta emergendo in queste ore la 64enne potrebbe essere stata travolta da un minibus - individuato dalle indagini come quello della linea 5 - quando era già terra, probabilmente colta un precedente malore o per una caduta accidentale. L’autista del bus è indagato.

Nell’area dove la donna è stata rinvenuta cadavere c’è infatti il capolinea dell’autobus e resta da chiarire se si trovasse già in strada o sia scesa qualche attimo prima dal mezzo e magari investita in retromarcia. A conferma del coinvolgimento del piccolo mezzo di trasporto pubblico ci sono le immagini di una telecamera di videosorveglianza privata che lo riprendono mentre percorre la strada e nel punto incriminato ha un sobbalzo, come se avesse trovato un ostacolo alla marcia.

La tragedia è avvenuta lunedì nel tardo pomeriggio, attorno alle 18,30: a segnalare il ritrovamento del corpo senza vita due automobilisti che transitavano lungo la strada che porta a Torricella Sicura.

La tragedia ha sconvolto un’intera comunità e ha riaperto le polemiche per quel tratto di provinciale privo di marciapiedi e buio e percorso a piedi da tanti cittadini e già oggetto di segnalazione da parte dei residenti.

