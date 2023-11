Bambino di 13 anni suicida a Palermo: «Vittima dei bulli perché era omosessuale»

di Redazione web

Tragedia a Palermo, dove un bambino di 13 anni è morto suicida. Il giovane si è tolto la vita in casa sabato sera, mentre i genitori erano usciti. Il sospetto è che il giovanissimo fosse vittima dei bulli che in più occasioni lo avrebbero deriso, scrivono i quotidiani locali, per via del suo orientamento sessuale. La Procura dei minori di Palermo ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio.

Suicidio a 13 anni a Palermo

Il ragazzo di 13 anni morto suicida a Palermo frequentava la scuola media Vittorio Emanuele Orlando di viale Strasburgo, che ha sospeso ogni attività per due giorni a causa del «lutto improvviso che ha colpito la comunità scolastica».

Le chat

Nelle chat fra compagni e genitori, secondo quanto riportato da livesicilia, si fa riferimento al fatto che il bambino fosse stato preso di mira per il suo orientamento sessuale. “Gay” gli avrebbero ripetuto, fino a farlo diventare un tarlo insopportabile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 09:19

