«Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle», scrivenel suo ultimo post suin risposta a quello pubblicato dain cui il giornalista mostra le 4che hanno portato alla vittoria il nostro paese nella staffetta 4x400.La foto delle ragazze italiane di colore, con la maglia azzurra e il tricolore sulle spalle, sorridenti ed esultanti è diventata virale. L'immagine di Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot, vincitrici ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona in Spagna, è diventata virale e motivo di polemica politica. Il ministro degli Interni Salvini ha voluto però replicare: «Come tutti hanno capito (tranne qualche “benpensante” e rosicone di sinistra), il problema è la presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che non scappano da nessuna guerra e la guerra ce la portano in casa, non certo ragazze e ragazzi che, a prescindere dal colore della pelle, contribuiscono a far crescere il nostro Paese».In questo modo il leader della Lega ha voluto chiarire ancora una volta le sue posizioni e ha condiviso sul suo profilo la foto, complimentandosi con le atlete e concludendo il post con: «Applausi ragazze».