Sperlonga, cade dagli scogli mentre fotografa il mare: turista gravemente ferito

Stava fotografando il tramonto sugli scogli quando è scivolato perdendo i sensi: bruttissimo incidente nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi della Torre Truglia aUn volo spaventoso che ha fatto subito temere il peggio: dopo aver sbattuto il viso l'uomo, un turista di 60 anni di origini tedesche, è infatti rimasto incastrato con una gamba tra le rocce. Tempestivo l'intervento di due ambulanze e di un mezzo areo del 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, lo straniero era semicosciente ma ha comunque risposto alle domande dei soccorritori. Dopo le difficili operazioni di recupero, lo straniero è stato elitrasportato in un ospedale della Capitale dove si trova tuttora ricoverato.Si è concluso nel peggiore dei modi il soggiorno presso la bella località litoranea per il malcapitato turista, in questi giorni ospite assieme ad altre due donne presso un rinomato campeggio poco distante. Sul luogo si è reso necessario anche l'intervento dei carabinieri della tenenza di Fondi che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.