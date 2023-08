Speleologa di 25 anni intrappolata a 200 metri di profondità nella Grotta del Falco: soccorritori al lavoro per salvarla

di Redazione web

Una speleologa di circa 25 anni si è infortunata a circa 200 metri di profondità durante un'esplorazione nella Grotta del Falco, sui monti degli Alburni, in provincia di Salerno. Sul posto, a Corleto Monforte, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con diverse squadre locali e altre squadre di soccorso provenienti da altre zone d'Italia.

Un mese fa un caso simile

A luglio un'altra giovane speleologa, Ottavia Piana, era rimasta intrappolata in fondo a una grotta per due giorni, a 150 metri di profondità. Era successo in provincia di Bergamo. Non poteva muoversi in maniera autonoma a causa della frattura ad una gamba. Gli uomini del Soccorso Alpino l'hanno riportata in superficie dopo diverse ore.

