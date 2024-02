Social, il calcio batte i casi di cronaca. Poi parliamo di politica, rincari e Sanremo

di Lorena Loiacono

Il calcio, innanzitutto, dallo scudetto alle vite private dei calciatori. Ma anche tanta politica. Di questo parlano gli italiani, prima ancora che delle guerre, del cambiamento climatico e dei fatti di cronaca. Sono i temi più discussi nel 2023, in base alle informazioni elaborate da un’innovativa indagine sulla società italiana, attraverso le conversazioni sul web e, quindi, sui social: è il rapporto annuale SocialData.

I TEMI. I temi che hanno generato un maggiore dibattito online sono, in ordine, il campionato di calcio con 2,8 miliardi di interazioni, i reati e la sicurezza con 1,8 miliardi, la politica e il governo con 1,6 miliardi e lo scudetto del Napoli con 973 milioni, a seguire, l’inflazione, la scuola, Sanremo e le guerre in Ucraina e in Palestina. Seguono ancora il cambiamento climatico, l’intelligenza artificiale e la separazione tra Totti e Ilary Blasi. La questione femminicidi, delle molestie e dello stalking ha provocato solo 54 milioni di interazioni: occorre però tenere presente che la morte di Giulia Cecchettin, che ha provocato una profonda ondata di dolore e indignazione, è avvenuta nel mese di novembre, quasi alla fine del 2023.

LA POLITICA. Il personaggio politico che ha generato il maggior interesse nel 2023 e anche il più citato è la premier Giorgia Meloni, seguono sul podio Matteo Salvini con 70,5 milioni di interazioni e Elly Schlein con 47,6 milioni.

NOTIZIE. Le notizie che hanno generato maggiore interesse lo scorso anno sono state invece la guerra in Palestina, di tutt’altro argomento il secondo posto con il Festival di Sanremo.

ADDII. Tra le morti con più menzioni sui sociali, svetta quella di Berlusconi, seguita da quella di Napolitano e poi da quella di Messina Denaro. Grandissimo seguito anche per la scomparsa di Gianluca Vialli, Maurizio Costanzo e Michela Murgia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 06:00

