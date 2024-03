Simona Quero, morta a 47 anni la prof di lettere e storia: ha combattuto contro una malattia che non le ha lasciato scampo. Lascia il marito e 2 figli In un primo momento sembrava che le cose stessero migliorando, ma negli ultimi mesi il male che stava affrontando è ritornato in maniera ancora più marcata







di Redazione Web Ha lottato con tutte le sue forze contro una malattia che però, alla fine, non le ha lasciato scampo. Simona Quero si è spenta a 47 anni ad Ascoli Piceno. Insegnava lettere e storia all'istituto tecnico industriale Fermi-Sacconi-Ceci. Da tempo la donna aveva dovuto lasciare la sua passione, il suo lavoro da professoressa, per affrontare il male che la stava travolgendo. In un primo momento sembrava che le cose si stessero mettendo nel verso giusto, la malattia stava regredendo grazie a una terapia aggressiva ma che stava portando a ottimi risultati. Purtroppo, però, il destino ha voluto altrimenti. Negli ultimi mesi la malattia è tornata con forza, riporta il Corriere Adriatico, fino a condurla al decesso. Il cordoglio «Tutta la comunità scolastica si stringe al dolore della famiglia esprimendo le più sentite condoglianze per la scomparsa della stimata insegnante Simona Quero», è il messaggio di cordoglio della scuola in cui insegnava. I funerali Simona Quero lascia il marito Claudio e i figli Francesca e Davide. I funerali saranno celebrati oggi 27 marzo alle 15:30 nella chiesa dei santi Filippo e Giacomo. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 10:46

