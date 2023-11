Si addormenta al cinema ma nessuno se ne accorge, si sveglia di notte e chiama i soccorsi per uscire

di Alessia Di Fiore

Dopo aver acquistato il biglietto per l'ultimo film di Antonio Albanese, una turista milanese in trasferta a Genova, si è addormentata durante la proiezione del film, ma la stanchezza si sa, può giocare brutti scherzi, la donna si è infatti svegliata nel cuore della notte realizzando di essere rimasta chiusa all'interno della saletta.

Mimetizzata dalla luce soffusa, nessuno, nemmeno il gestore della sala si era accorto della sua presenza, chiudendo il multisala con a donna ancora dentro.

La donna ha immediatamente allertato i soccorsi, che sono intervenuti per liberarla, fortunatamente prima di intervenire drasticamente la vigianza è riuscita a contattare il gestore del cinema che si è precipitato sl posto per aprire la saracinesca.

«Io come ogni sera prima della chiusura ho fatto il giro della sala, perlustrando anche i bagni per verificare se per caso all’interno ci fosse ancora qualcuno, ma non ho visto nessuno», ha spiegato l’uomo, rimasto mortificato della negligenza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 19:13

