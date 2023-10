Potenza, trovato morto in un casolare: la vittima aveva 50 anni, il cadavere in avanzato stato di decomposizione

di redazione web

Tragedia choc a Potenza: un uomo è stato trovato morto in un edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per occuparsi del caso. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, è stata disposta l'autopsia per accertare l'ipotesi di morte naturale.

Cosa è successo

Il corpo di uomo, dell'età presunta di 50 anni ma non ancora identificato, è stato ritrovato a Potenza, in un immobile in disuso alla periferia della città, in via Ciccotti. Secondo i primi accertamenti, si tratta di un senza tetto che insieme ad altre persone senza fissa dimora trovava riparo in questa struttura, la cui proprietà è riconducibile all'Asp, azienda sanitaria della provincia di Potenza. Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Potenza, sulla base della segnalazione di alcuni conoscenti dell'uomo.

I primi accertamenti

Il cadavere è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione. La prima ipotesi è la morte per cause naturali ma per accertarla con certezza è stato disposto l'esame autoptico. La struttura non era utilizzata da anni, però l'ufficio tecnico della Asp ha verificato che alcuni varchi erano stati forzati, quindi accessibile. L'azienda ha provveduto a fare murare alcune aperture per evitare ulteriori accessi abusivi. Sul posto, insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile, si è recato il direttore sanitario della Asp Luigi D'Angola con i medici dell'unità operativa di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione.

