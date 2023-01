Via alle iscrizioni on line, ma uno studente su quattro non sa che scegliere

di Lorena Loiacono

Tempo di scelte per gli oltre 500mila studenti di terza media, da oggi e fino al 30 gennaio dovranno indicare quale scuola superiore frequenteranno a settembre. Ma uno su 4 è ancora in alto mare. Oggi si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024, per gli alunni che andranno in prima elementare, prima media e primo anno delle superiori, tutto si svolge online con l’identità digitale mentre resta cartacea la domanda per le scuole dell’infanzia statali.

Se per la scuola del primo ciclo l’unica incognita riguarda la scelta della sede, per i ragazzi della secondaria di II grado la scelta riguarda innanzitutto l’indirizzo di studio: un liceo, ad esempio tra classico, scientifico o linguistico, un istituto tecnico o un professionale. Non è così semplice: secondo un sondaggio del portale skuola.net un 25% dei ragazzi di terza media ancora oggi non ha scelto né l’indirizzo né l’istituto, un altro 25% ha individuato solo l’indirizzo ma non ancora la scuola mentre solo il restante 50% sa cosa deve fare.

Come mai tanta indecisione? L’orientamento purtroppo non funziona: un alunno su 5 dichiara che nel proprio istituto le attività di orientamento praticamente non sono state svolte. Mentre per uno studente su due sono partite solo negli ultimi mesi quindi da settembre: troppo poco tempo per chiarirsi le idee sul futuro. Soltanto 3 alunni su 10, infatti, assicurano di aver affrontato la questione già dalla seconda media. Nella domanda di iscrizione è possibile indicare una solo scuola, con la possibilità di aggiungere una seconda e una terza scelta qualora nella prima non ci fosse posto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA