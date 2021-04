Scomparso da due giorni, ragazzo di 32 anni trovato morto dentro un sifone

Un uomo di 32 anni di Susegana (Treviso) è stato trovato oggi privo di vita in un sifone della rete di irrigazione in una zona di campagna non lontano dalla sua residenza. La sua scomparsa era stata denunciata ai carabinieri dai genitori due giorni fa, quando non era rientrato dopo aver partecipato ad un ritrovo con amici. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Si ritiene che alla base dell'episodio ci sia una caduta accidentale.

Omicidio Avellino, il dolore di mamma Eliana ai funerali del marito: «Resto accanto a mia figlia»

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA