Scambia un'opera d'arte per una giacca e la ruba al museo: pensionata nei guai

Ha rubato un'opera d'arte scambiandola per una semplice giacca che i visitatori del museo di Parigi sono liberi di indossare. L'opera in questione è "Old Masters" dell'artista catalano Oriol Vilanova. A commettere il reato è stata una pensionata di 72 anni, che una volta a casa si è anche rivolta a una sarta per farla sistemare.

L'opera è una giacca blu, appesa a un gancio, che nelle tasche reca una serie di cartoline da sfogliare collezionate in 15 anni e che è esposta al Museo Picasso di Parigi, nel centralissimo quartiere Le Marais. L'8 marzo ne hanno segnalato la scomparsa, ma non sono riusciti subito a risalire al ladro perché l'allarme non è scattato perché mai attivato.

Quindici giorni dopo il furto, la pensionata parigina è tornata al museo come se niente fosse ed è stata fermata dagli agenti di sorveglianza. Non aveva idea di quello che aveva fatto perché da amante dell'arte non si sarebbe mai permessa di rubare. Non ci sono state grosse conseguenze, ma secondo una vicina non sarebbe nel pieno possesso delle sue facoltà mentali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 13:24

