Sara Pedri scomparsa da 4 mesi, trovato un cadavere nel lago: tracce della dottoressa sul ponte

Sara Pedri potrebbe essere scomparsa nel lago. La ginecologa trentunenne di Forlì, in servizio all’ospedale di Trento, scomparsa il 4 marzo scorso, potrebbe trovarsi nelle acque del lago di Santa Giustina, purtroppo ormai cadavere. Dopo le accuse di mobbing fatte anche dalle colleghe della Pedri, si indaga su dove possa essere andata la giovane dottoressa, vittima anche lei di vessazioni.

Leggi anche > Chiara Gualzetti, il killer 16enne definito un "narcisista maligno": «Ha ucciso nel pieno della sua lucidità mentale»

A fine marzo, infatti, i cani molecolari specializzati nella ricerca di resti umani e tracce ematiche, avevano fiutato qualcosa in un’area del lago. Si è tornati ad analizzare le acque del lago dopo tutti questi mesi. L'ipotesi che lì sul fondo possa esserci il corpo di Sara è avvalorata dal fatto che subito dopo la scomparsa la sua automobile è stata trovata in fondo al piazzale, sopra la forra del torrente Noce, in un punto in cui echeggia il rumore del fiume.

I cani molecolari si sono fermati sopra un dirupo, dove presumibilmente potrebbero aver sentito l'odore della 31enne. Ora in un punto del lago è stato trovato un cadavere, e non si esclude che potrebbe essere proprio il suo. Va precisato che negli ultimi 7 mesi si contano però almeno 6 casi di suicidio da quella scogliera, quindi si procederà con cautela a tutte le analisi del caso per capire a chi appartenga quel corpo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA