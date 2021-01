Sanremo 2021, la proposta dell'infettivologo Bassetti: «Medici vaccinati nel pubblico come soluzione»

Medici vaccinati nel pubblico di Sanremo. Questa è la soluzione proposta da Matteo Bassetti, infettivologo dell'ospedale S. Martino di Genova per salvare il Festival della musica italiana. Se da un lato non si può rinunciare al pubblico e dall'altro non si vuole mettere a rischio la salute delle persone, la soluzione per l'esperto è nei soggetti vaccinati e quindi ormai tutelati dal coronavirus.

Leggi anche > Sanremo 2021, da Amadeus frecciatina a Franceschini: posta lo screenshot delle faq del Governo (che gli danno ragione)

«Per il Festival di Sanremo ho una proposta: perché non mettere nel teatro Ariston solo le persone vaccinate?», ha affermato nel suo intervento a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, «Al due di marzo avremo un milione e mezzo di sanitari vaccinati, li premiamo per quello che hanno fatto nel 2020, ne prendiamo 2/300 e mandiamo dentro chi è già vaccinato». Una soluzione che potrebbe portare alla salvezza della storica kermesse canora che mai come quest'anno rischia di saltare.

La questione Festival è uno dei nodi sul tavolo del cda in corso a Viale Mazzini. Amadeus ha sempre difeso l'idea di un festival con il pubblico e la linea prevalsa finora era appunto quella di aprire la platea dell'Ariston a figuranti contrattualizzati. Ipotesi che non era stata esclusa dal ministro della Salute Roberto Speranza, come ha fatto invece Franceschini. «Per quanto concerne gli spettacoli che si svolgono in sale teatrali - qual è, per l'appunto, il Festival di Sanremo - restano vigenti le prescrizioni di cui all'articolo 1 comma 10 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, che consente lo svolgimento degli spettacoli in assenza di pubblico». Sono le parole riportate nella lettera inviata dal ministro Speranza al coordinatore del Cts Agostino Miozzo dopo le richieste dei discografici sullo svolgimento del festival di Sanremo. La questione dunque resta ancora aperta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA