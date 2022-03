Samuele Cavallin morto a 19 anni per una malattia crudele: ha combattuto fino all'ultimo

Samuele Cavallin non ce l'ha fatta. Non è riuscito a vincere la sua partita più importante, contro il nemico più ostico. Una grave malattia ha spento per sempre il suo sorriso a soli 19 anni. Domenica 6 marzo il grave tumore alle ossa che lo affliggeva lo ha portato via per sempre.

Leggi anche > Escursione in montagna con un gruppo di amici: Massimiliano si accascia e muore a 47 anni

Samuele aveva studiato all'istituto Martini di Castelfranco Veneto (Treviso). Originario e residente a Loreggia, in provincia di Padova, ha trascorso gli ultimi giorni di vita alla «Casa del bambino» di Padova. La sua grande passione è sempre stata lo sport: il calcio in particolare. Difensore dello United Borgoricco Campetra, ha affrontato con grandissimo coraggio la malattia che l'aveva colpito così giovane, costringendolo anche all'amputazione di una gamba.

Nel 2021 Samuele si era avvicinato al basket in carrozzina, militando nel Millennium Basket di Padova. Enorme il cordoglio alla notizia della sua scomparsa. A piangere Samuele, oggi, ci sono la mamma Mara, il papà Paolo e il fratello Nicola. Vicino a loro si è stretta in queste ore tutta la comunità di Loreggia con le associazioni sportive per cui Samuele aveva giocato. Martedì 8 marzo alle 20.45 in chiesa a Loreggia si terrà una veglia di preghiera per ricordarlo.

Anche il Vicenza Calcio Amputati Asd ha voluto ricordare Samuele Cavallin. Queste le parole commoventi pubblicate sulla pagina Facebook della squadra: «Ciao Samuele!



Ci siamo visti solo per qualche allenamento, ma eri nei nostri pensieri e volevamo sempre sapere come stavi.

Attendevamo e nutrivamo la speranza che un giorno potessi scendere in campo insieme a noi e potessi prenderti la tua rivincita.



La malattia è stata crudele con te e ti ha portato via davvero troppo presto.

Riposa in pace piccolo angelo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA