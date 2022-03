Treviso, Samuel Carletti trovato morto in auto col motore acceso: era un culturista

Trovato morto all'interno della sua auto ad appena 22 anni. La tragedia si è consumata a Selva del Montello (Treviso). A ritrovare il giovane ormai privo di vita sono stati i familiari che non vedendolo rincasare per la notte hanno iniziato a cercarlo fino alla terribile scoperta attorno alle 4 di questa mattina 22 marzo. Il giovane, come detto, era ancora dentro l'auto, proprio di fronte all'abitazione, il motore della vettura era ancora acceso.

Chi è la vittima

La vittima è Samuel Carletti ed è stato trovato poco lontano da casa in via Castagnè. Malgrado l'allarme lanciato immediatamente, i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Era appassionato di body building, nella sua auto infatti c'era anche la borsa della palestra. Aveva frequentato l’istituto Fermi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 15:55

