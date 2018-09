Samsung, arriva l'app salvavita: in caso di pericolo chiama la centrale operativa di Sicuritalia

di Ernesto De Franceschi

Samsung annuncia l'app Protezione24Persona che diventa un salvavita: in caso di pericolo chiama la centrale operativa di Sicuritalia. Una novità rivoluzionaria in tema di sicurezza quotidiana delle persone.

Al SamsungDistrict di Milano è stato inaugurato oggi il Mese della Sicurezza: una serie di iniziative per sensibilizzare e informare le persone sull'importanza della sicurezza digitale .

Samsung, dopo l'ultimo Cybersecurity Summit e la recente firma del protocollo di intesa con il DIS, conferma il suo impegno in materia di sicurezza, non solo digitale creando questa innovazione tecnologica che, attraverso il proprio smartphone, ogni cittadino potrà utilizzare in caso di concreto e reale pericolo.



Il presidente di Samsung Italia, Carlo Barlocco, ha evidenziato come

a sicurezza è fondamentale, non solo online. Insieme a Sicuritalia abbiamo lavorato all'app Protezione24Persona per garantire la sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Il tema sicurezza è sempre piú attuale. Samsung, da leader di settore, da 27 anni mette a disposizione delle istituzioni le proprie competenze per promuovere innovazione consapevole

Durante il Mese della Sicurezza lanceremo i SamsungSecurityDays. I possessori di smartphone Samsung potranno recarsi in oltre 100 negozi per un check up del proprio device

Lorenzo Manca, AD di Sicuritalia ha spiegato come funzionerà concretamente l'app:

In caso di pericolo, tramite l'app è possibile inviare, scuotendo il telefono, una richiesta di soccorso alla centrale Sicuritalia che riceverà localizzazione e registrazione audio-video. Le persone, quando sono in pericolo, cercano immediatezza e velocità di intervento. Per questo abbiamo sviluppato insieme a Samsung un' app intuitiva e di facile utilizzo

Alla presentazione di oggi, anche i rappresentanti delle forze dell'ordine. Roberto Sgalla, Prefetto Polizia di Stato ha evidenziato come

dati online hanno un valore economico enorme, sono il vero patrimonio del futuro. Tutelarli con i giusti strumenti è doveroso

All'evento milanese ha partecipato anche Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente di Telefono Rosa Nazionale:

L'app di Samsung e #Sicuritalia ci consente di dare alle donne uno strumento fondamentale per la loro incolumità

L'avvocato Marina Rotoli, in rappresentanza della Fondazione DoppiaDifesa ha aggiunto:

L'app Protezione24Persona è importantissima per le associazioni come la nostra, che ogni giorno si battono per difendere la dignità e la sicurezza delle donne

