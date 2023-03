Rovigo, forte esplosione a scuola: due studenti feriti. «Vetri rotti e tanto fumo, istituto evacuato»

di Francesco Campi

Un botto e tanto fumo, che ha invaso un'aula ed un corridoio, mentre tutti gli studenti sono stati fatti uscire dalla scuola. È successo questa mattina, 22 marzo, poco dopo le 9, all'Istituto tecnico per geometri Amos Bernin, in via Alfieri, che fa parte fa parte del Polo Tecnologico di Rovigo, che fa capo all'Iis Viola-Marchesini., già salito alla ribalta delle cronache nazionali per la vicenda della professoressa colpita dai pallini.

Cosa è successo

Sembrerebbe che due studenti abbiano riportato lievi ferite, alle mani, ma non sarebbe intervenuto il 118 ed i due sarebbero stati accompagnati al Pronto soccorso in auto da un professore. Questo, almeno, quello che raccontano altri studenti, che parlano di un rumore come di un'esplosione e di vetri rotti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma non c'è stato nessun principio d'incendio e più che un'operazione di soccorso, quella dei pompieri è stata una lunga ispezione mentre tutte le strutture sono state evacuate precauzionalmente, con gli studenti usciti all'esterno, all'interno del giardino. A breve dovrebbe essere meglio chiarita la dinamica di quanto accaduto.

