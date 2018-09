Aereo precipita per un'avaria, morta la pilota Rosa d'Agostino

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una, 45 anni, ènel pomeriggio in undurante la fase di decollo nell'Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia nel catanese. L'ultraleggero ha avuto un'ed è precipitato in un vallone lì vicino.Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre e i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che dovranno recuperare il corpo della donna.La vittima è sorella del deputato regionale di Sicilia Futura Nicola d'Agostino. L'aereo, un Tecnam P 92, è precipitato nella zona del torrente Minissale. Sul posto anche gli uomini della Forestale e un mezzo dell'elisoccorso. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.