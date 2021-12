Romania, l'inviata del Tg1 Lucia Goracci aggredita dalla senatrice no vax e portata via dalla polizia

Doveva essere un servizio sull'emergenza Covid in Romania, dove i contagi volano e la percentuale di vaccinati è molto più bassa della media europea. Invece per Lucia Goracci, inviata del Tg1, la trasferta a Bucarest si è trasformata in un vero e proprio incubo.

Come denunciato dal sindacato dei giornalisti Usigrai, Lucia Goracci aveva chiesto e ottenuto di intervistare una senatrice no vax romena, che l'ha prima ricevuta e poi di fatto sequestrata nel suo ufficio, per poi aggredirla. Come se non bastasse, dopo l'accaduto la giornalista del Tg1 è stata portata in commissariato dalla polizia e trattenuta per diverse ore.

«La Romania chieda scusa per la grave aggressione all'inviata della Rai Lucia Goracci e ai suoi collaboratori. Se Bucarest è ancora Europa, fatti del genere non devono accadere» - la denuncia dell'Usigrai - «Una giornalista sequestrata nell'ufficio di una senatrice novax durante un'intervista, presa a pugni davanti alla polizia che avrebbe dovuto proteggerla e poi perquisita e trattenuta per ore in commissariato. Ci aspettiamo che il governo italiano e l'Unione Europea chiedano spiegazioni al governo rumeno su quanto è accaduto».

Martedì 14 Dicembre 2021

