ROCCA DI PAPA STRISCIONE CONTRO PAPA FRANCESCO

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C' ancora tensione a Rocca di Papa fuori dalla struttura "Mondo migliore" che ospita i migranti scesi dalla nave Diciotti a Catania. Come da accordi 100 migranti sono stati accolti dalla Cei, la Chiesa Italiana, che ha deciso di sistemrali temporaneamente in una struttura a Rocca di Papa. Dal momento della decisione si sono create una serie di manifestazioni spontanee davanti alla struttura ricettiva, con gruppi di destra e cosidetti "antifascisti" che si fronteggiano, divisi dalla polizia, davanti alla struttura.Anche Casapound è arrivata a manifestare, con uno striscione piuttosto esplicito. «Rocca di Papa non è la soluzione. Rimpatrio immediato». Dietro uno striscione con questa scritta una trentina di militanti di Casapound sono arrivati in corteo davanti al centro 'Mondo migliorè di Rocca di Papa, che ospita i migranti della Diciotti. I manifestanti, che sventolano tricolori e bandiere del movimento di estrema destra, hanno bloccato il traffico in via dei Laghi per diversi minuti prima di posizionarsi al lato della strada. Dall'altra parte, al di là dei blindati e di un cordone della polizia e dei carabinieri in tenuta antisommossa, c'é il sit-in dei movimenti antagonisti e antifascisti. Al centro, tra le due opposte fazioni c'é l'entrata della struttura 'Mondo migliorè protetto dai mezzi blindati. Nelle ultime ore nessuno dei migranti del centro è uscito dalla struttura.In effeti l'arrivo di questo drappello esponenti di Casapound, giunti per manifestare contro la presenza dei rifugiati, è stato accolto dalla protesta di un gruppo di persone, alcune delle quali legate a collettivi e associazioni locali pro accoglienza: una di loro, bloccato prontamente dalle forze dell'ordine, ha tentato di avventarsi minacciosamente contro gli esponenti di estrema destra. Da una parte sono stati intonati cori antifascisti, mentre dall'altra il grido «boia chi molla» accompagnato dal saluto romano. Il tutto sotto il controllo delle forze dell'ordine.Con questo striscione affisso davanti al muretto del Centro 'Mondo Migliorè a Rocca di Papa una trentina di persone hanno cominciato un sit in «in difesa dei migranti ospitati dalla struttura, che da ieri ospita un centinaio di migranti che erano a bordo della nave Diciotti a Catania. Alla manifestazione partecipano esponenti dell'Anpi, dei centri sociali e del mondo antagonista. A breve, è atteso un sit-in di Casa Pound anti-migranti, che chiede invece il blocco dei porti. Sul posto ci sono due blindati della polizia