Roberta Ragusa, Chi l'ha Visto? intervistò l'uomo suicida di cui parla la lettera anonima

Il mistero che avvolge la lettera anonima inviata ae ai carabinieri si infittisce. La missiva arrivata i primi di gennaio invitava a indagare su un uomo morto suicida un paio di anni fa per fare luce sul caso dila donna scomparsa nel 2012 in Toscana.A cinquanta giorni dal processo d'appello che vede imputato il maritoqualcuno potrebbe tentare di depistare e di spostare l'attenzione su un episodio ininfluente. Indagando sui dettagli riportati nella lettera, la redazione di "Chi l'ha Visto?" ha scoperto però che l'uomo che si è tolto la vita lungo i binari di una linea ferroviaria ubicata nei pressi della casa di Roberta era stato intervistato nel 2014.I fatti raccontati corrispondono al vero: l'uomo era il custode del cimitero finito sotto inchiesta per la presenza di un forno crematorio. Ai microfoni di Rai Tre l'uomo dimostrò che la struttura era fuori uso e che il corpo della donna non poteva essere stato bruciato. Gli inquirenti stessi avevano escluso l'ipotesi.Gli amici e i colleghi parlano di un uomo riservato e discreto e dubitano che sia coinvolto. La lettera potrebbe essere opera di un mitomane, ma la coincidenza in ogni caso fa rabbrividire.