Picchiava e violentava la moglie da mesi: l'incubo in famiglia, arrestato un 45enne per maltrattamenti

di Nikita Moro

Un uomo di 45 anni, originario di Rimini, è stato arrestato dalla polizia sabato 16 dicembre per maltrattamenti. Il marito picchiava e violentava la moglie da mesi ed è stato lui a chiamare il 112 dopo averla aggredita in serata, ancora una volta. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato l'uomo che era ubriaco e in stato di agitazione.

Le dinamiche

Si tratta di un arresto in "flagranza differita", come introdotto dalla normativa del "codice rosso", entro un tempo massimo di 48 ore dal fatto, per alcuni reati specifici come i maltrattamenti in famiglia.

Sabato mattina, dunque, forse consapevole di rischiare una denuncia, intorno alle 6.45, è stato proprio il 45enne a chiamare il 112, numero delle emergenze, raccontando di avere appena avuto una lite con la moglie.

La testimonianza

Secondo il racconto della donna, l'uomo l'aveva strattonata tentando di prenderle dalle mani il cellulare che stava usando per filmare la violenza del marito. Dal cellulare è emerso infatti l'audio dell'aggressione e degli schiaffi subiti dalla donna che ha anche raccontato come in diverse circostanze sia stata costretta forzatamente, tramite minaccia, ad avere rapporti sessuali con il marito.

Il 45enne è ora in custodia presso la Casa Circondariale di Rimini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA