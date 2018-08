Cartone al posto del gesso all'ospedale di Reggio Calabria. La direzione: «Tutto inventato»

«Si precisa altresì - afferma ancora la Direzione generale dell'ospedale - che l'immobilizzazione provvisoria con la quale era giunto il paziente non è stata rimossa opportunamente per non provocare ulteriori dolori e poter effettuare le radiografia senza interferenze. Eseguita la radiografia, il paziente è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia ed in fase di accettazione è stato nuovamente valutato dall'ortopedico di turno il quale ha rimosso il 'cartone' ed applicato valva gessata di contenimento. Nel pomeriggio, durante l'ulteriorevalutate le condizioni circolatorie dell'arto, il medico di turno ha praticato trazione transcheletrica».«Relativamente ad unpiù recente, sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti - prosegue la nota - si precisa che la paziente O.G. è giunta in Pronto soccorso il 30 luglio alle 7:11, soccorsa sul luogo dell'incidente dal 118 dell'Asp territoriale, laddove gli stessi operatori avevano applicato un tutore con anima di metallo (non radiotrasparente). Giunta al Pronto soccorso, la paziente è stata classificata con codice verde e visitata alle 7:16. Considerato che l'ambulanza del 118 aveva necessità di rispondere ad un'altra chiamata urgente, il tutore è stato rimosso dagli stessi operatori del 118 e sostituito con una fasciatura provvisoria con la quale la paziente è stata inviata in radiologia concon cotone di germania e 'cartonè, quindi radiotrasparente. Tutto ciò, avvenuto nell'arco temporale di circa 20 minuti, al fine di privilegiare la rapidità dell'esame diagnostico radiologico per assicurare alla paziente, così come è stato, il tempestivo trattamento specialistico ortopedico. Successivamente alle radiografie, la paziente effettuava consulenza ortopedica nell'ambito della quale veniva rimossa l'immobilizzazione provvisoria di cartone e veniva applicata valva gessata di posizione presso l'unità operativa di Ortopedia, dove tutt'ora è degente».