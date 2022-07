Muore a 21 anni dopo un tuffo in piscina davanti agli amici. «I bagnini erano in pausa pranzo»

Muore a 21 anni dopo un tuffo in piscina. È successo questo pomeriggio a Riccione, nella piscina del Grand Hotel. Il giovane, di origine senegalese, era in compagnia degli amici e aveva pagato il biglietto per entrare nella piscina, unica zona aperta al pubblico del Grand Hotel, struttura non in uso per quanto riguarda le camere e gli altri servizi.

Si è tuffato nella pausa pranzo del salvataggio

Il giovane si è tuffato in acqua nell'ora della pausa pranzo del salvataggio. Probabilmente si è sentito male e quando gli amici l'hanno visto era steso sott'acqua sul fondo della piscina. Immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in Pronto Soccorso è deceduto in Ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riccione che hanno raccolto le testimonianze degli amici per ricostruire la dinamica dei fatti.

Nella piscina del Grand Hotel, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 22:00

