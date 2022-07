Ragazza di 25 anni aggredita mentre fa jogging: picchiata e violentata. Arrestato un nigeriano

Una ragazza italiana di 25 anni, di Pompei, è stata aggredita, picchiata e violentata a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, mentre faceva jogging. Un incubo avvenuto ieri mattina, mentre la giovane faceva la sua corsetta: per la violenza è stato arrestato un 34enne di origini nigeriane, accusato di violenza sessuale e lesioni personali.

L'uomo avrebbe preso di mira la 25enne, colpendola con un bastone di legno per poi palpeggiarla e tentando un rapporto sessuale. Le urla della giovane hanno attirato l'attenzione dei Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, che in pochi istanti hanno raggiunto la donna e disarmato e bloccato il 34enne. La ragazza, che ha riportato escoriazioni su tutto il corpo e la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo dove è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Il 34enne è stato arrestato e portato in carcere.

