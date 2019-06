Pugile in coma farmacologico dopo l'incontro di boxe: Gabriele "Chapo" colpito alla testa

Il match clou di una riunione di boxe organizzata a Pagani nel weekend termina con momenti di forte paura per un giovane pugile sardo. Gabriele "Chapo" Cossu era sul ring per affrontare Vincenzo La Femina. Dopo un colpo alla testa, il boxeur sardo ha accusato un malore, accasciandosi a terra.



Trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è stato operato per l'asportazione di un ematoma alla testa. Cossu è ancora ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione del presidio ospedaliero nocerino, in attesa di un nuovo bollettino medico. Lunedì 3 Giugno 2019, 11:07

