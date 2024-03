«Papà mi ha portato da una prostituta»: la “denuncia” di un bambino di 8 anni. L'uomo condannato a Torino: «Solo un'amica»

di Redazione web

Una storia che arriva da Torino: aveva portato il figlio di 8 anni da una prostituta mentre lui ha sempre negato, affermando che la donna era «solo un'amica». Il protagonista della vicenda è un 40enne, condannato con rito abbreviato dal tribunale piemontese a quattro anni e quattro mesi, per violenza sessuale e maltrattamenti. La Procura aveva chiesto una condanna a 8 anni.

Cosa era successo

​L'uomo era stato arrestato la scorsa estate dopo una denuncia della suocera che aveva assistito ai continui litigi tra lui e la figlia, che era finita in ospedale. In un secondo tempo anche la moglie lo aveva denunciato.

La denuncia del piccolo

A questi esposti si è poi aggiunto quella della psicologa che aveva raccolto le parole del bambino, affidato in una casa famiglia dopo che era stato allontanato dai genitori che avevano dei problemi di tossicodipendenza. «Papà mi ha portato da una prostituta», avrebbe raccontato durante questi colloqui. Così è partita l'inchiesta. La donna in questione non è stata mai identificata.

