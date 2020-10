Professore schiaffeggia alunno in classe: «Sbagli tu? E sbaglio pure io». Non voleva indossare la mascherina?

Schiaffeggia un alunno durante la lezione in classe. Un professore in una scuola di Teggiano (Salerno) è stato filmato da altri alunni mentre rimprovera uno dei suoi studenti e gli dà un ceffone sulla testa. «Sbagli tu? E sbaglio pure io», dice prima di colpire il ragazzo e continuare poi la lezione.

La scena è stata ripresa da due angolazioni diverse che fa pensare che siano stati almeno due gli studenti a riprendere il ceffone. Le immagini hanno poi iniziato a girare su WhatsApp e sono finite in rete. Il video mostra il professore arrabbiarsi e dare lo schiaffo a uno studente con il cappuccio mentre gli altri alunni lo invitano a smetterla.

Non è chiaro cosa sia successo, non si conosce l'antefatto dello schiaffo, ma il ceffone è stato ripreso in modo evidente. La scuola non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito e non si è a conoscenza di eventuali provvediamenti a carico del docente.

Secondo alcuni studenti l’episodio sarebbe scaturito dalla discussione tra l’alunno ed il docente sull’opportunità o meno di indossare in classe la mascherina anti Covid. L’alunno avrebbe sostenuto la non obbligatorietà della mascherina qualora si rispetti la distanza di almeno un metro da un proprio compagno. Da qui la reazione del docente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 09:56

