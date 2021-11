Prof 90enne trova la casa occupata: a Storie Italiane le immagini di mobili e libri buttati. «I ricordi di una vita»

«Le hanno buttato via i ricordi di una vita», così Storie Italiane racconta la storia di una prof 90enne che per motivi di salute si è trovata costretta a lasciare momentaneamente la sua casa di Napoli e che non sa che nel frattempo qualcuno l'ha occupata abusivamente. La nipote non sa come dirle che hanno gettato via tutti i suoi libri e i mobili. Il programma condotto da Eleonora Daniele mostra le immagini delle persone che con totale indifferenza caricano tutto su un mezzo.

La vicenda della prof in pensione vittima dei ladri di abitazione a Napoli ricorda quella di Enrico Di Lalla, l'86enne del quartiere Don Bosco a Roma che, uscito dall'appartamento per andare a fare degli accertamenti in ospedale, l'ha trovata occupata al ritorno da una giovane rom. Storie Italiane parla di emergenza abitativa e di "guerra tra poveri" in alcuni casi.

L'anziana napoletana, la cui vicenda è stata raccontata dal Mattino, era andata dai parenti in Irpinia per necessità di assistenza dopo i problemi di salute che aveva avuto. La sua casa si trova in pieno centro città, vicino a piazza Plebiscito, in via Egiziaca a Pizzofalcone. Chi è entrato nella sua casa ha provveduto a cambiare la serratura e rimosso gli arredi di proprietà.

Il suo caso è finito al centro dell'attenzione mediatica grazie all'omelia-denuncia di un sacerdote. Dall'altare, infatti, don Michele Pezzella, parroco della chiesa Immacolata a Pizzofalcone ha tuonato contro chi ha occupato quella casa spiegando che «non è un vero cristiano». La signora ora dovrebbe fare accertamenti all'Asl di Napoli e sicuramente vorrebbe tornare in casa sua, ma i parenti vorrebbero evitarle questo dolore.

