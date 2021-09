Prete muore mentre celebra un matrimonio: stroncato da malore durante lo scambio degli anelli

Stava celebrando il matrimonio di una giovane coppia, quando un malore lo ha stroncato davanti agli sposi. È morto così don Aldo Rosso, 75 anni, parroco nella chiesa di piazza San Marco a Vinchio, nell’astigiano: al momento dello scambio degli anelli don Aldo si è sentito male e si è accasciato davanti all’altare, lasciando gli invitati sotto choc.

Leggi anche > Figliuolo: «Terza dose subito per i fragili, poi anziani e sanitari»

Come racconta oggi Repubblica nelle sue pagine torinesi, don Aldo era parroco dal 1974 ed era un’istituzione nella zona: tantissimi i messaggi di cordoglio sui social sotto il post di cordoglio del Comune di Vinchio. Quando il 75enne è piombato a terra, un medico - presente tra gli invitati al matrimonio - ha provato a soccorrerlo ma non ha potuto fare nulla per salvarlo: trasportato all’ospedale Massaia, è morto poche ore dopo, stroncato da un’emorragia cerebrale.

Dopo le nozze, don Aldo avrebbe dovuto celebrare anche il battesimo del bambino dei due sposi: per portare a termine la celebrazione, scrive ancora Repubblica, è stato chiamato un altro parroco da un altro comune vicino, Vallumida di Montegrosso. Don Aldo era molto amato dai suoi fedeli e durante i mesi della pandemia aveva fatto installare un altoparlante fuori dalla chiesa per raggiungere più persone possibile ed evitare assembramenti all’interno: giovedì alle 10.30 sono in programma i funerali, proprio nella parrocchia di piazza San Marco teatro della tragedia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA