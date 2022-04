Positivo al Covid, ma va al motel con l'amante: 56enne multato e denunciato

Era positivo al Covid e avrebbe dovuto rispettare l'isolamento domiciliare, ma ha pensato bene di uscire e recarsi in un motel, distante oltre 100 chilometri, per incontrare l'amante. Per questo motivo, un 56enne della provincia di Varese è stato multato e denunciato dai carabinieri.

La coppia di amanti aveva deciso di passare la notte insieme in un motel della provincia di Pavia, ma poco dopo si sono ritrovati i carabinieri in camera. Una volta arrivata in albergo, la coppia ha fornito i propri documenti alla reception e le generalità dei due, come prevede la legge, sono state trasmesse alle forze dell'ordine.

A quel punto è emerso che il nome del 56enne compariva nell'elenco dell'Ats di Varese tra le persone attualmente in quarantena che non possono uscire dalla propria abitazione fino a quando un tampone avrà accertato la loro negatività al virus. I carabinieri lo hanno quindi raggiunto in albergo e, dopo avergli notificato la denuncia, lo hanno invitato a indossare la mascherina e a rientrare subito a casa.

