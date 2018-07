Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mattinata di paura sull'isola dia causa di undi rocce a, la spiaggia più famosa dell'arcipelago. Le rocce sono cadute in mare nella cala, creando il panico tra i bagnanti in rada con barche e gommoni. Al momento la Guardia Costiera sta effettuando indagini per chiarire l'entità del danno e accertarsi che non ci fosse nessuno in spiaggia al momento del crollo. Immediata la fuga delle barche dall'area.La spiaggia di Chiaia di Luna è raggiungibile solo via mare da quando il tunnel che vi conduce è stato chiuso e l'accesso vietato proprio per l'alto rischio crolli.