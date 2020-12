Pescatori sequestrati in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi. Il sindaco di Mazara: «Liberazione imminente»

Dopo oltre 100 giorni, i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati con i loro due pescherecci in Libia potrebbero essere liberati: stando a quanto apprendono le agenzie di stampa, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi per la liberazione dei 18 marittimi. ​Era lo scorso 1° settembre, 108 giorni fa, quando i due pescherecci con a bordo 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi furono fermati e sequestrati.

«È un grande giorno per tutti noi. Abbiamo ricevuto comunicazioni su una liberazione imminente, aspettiamo adesso ulteriori notizie e la conclusione di questa vicenda», ha detto Salvatore Quinci, sindaco di Mazara, dove c'è grande attesa tra familiari e conoscenti dei sequestrati. «Stamattina questa notizia mi ha fatto rinascere dopo tre mesi bui e di disperazione. Non vedo l'ora di riabbracciare mio figlio», le parole di Rosetta Incargiola, mamma di Pietro Marrone, uno dei pescatori siciliani fermati a Bengasi.

Proprio il blitz a Bengasi avrebbe portato il premier a posticipare il vertice con la delegazione di Iv, capitanata dal leader ed ex premier Matteo Renzi, inizialmente in programma per questa mattina alle 9 e poi posticipato alle 19 di questa sera. «Oggi sono 108 giorni dal sequestro, con comodo...», ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini.

Oggi sono 108 giorni dal sequestro, con comodo... pic.twitter.com/wmzBb8A9OO — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 17, 2020

L'ARMATORE: ASPETTIAMO «Aspettiamo. In questo momento non possiamo aggiungere altro», ha invece detto Leonardo Gancitano, uno degli armatori dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati il 1 settembre. «Sono scaramantico. Non voglio dire nulla fin quando non abbiamo certezze» continua Gancitano che attende notizie insieme a Paola Bigione, moglie del capitano di uno dei due pescherecci. «Non vogliamo festeggiare prima anche perché se non fosse vero sarebbe uno schiaffo terribile».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 11:45

