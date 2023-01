Boom di ricoveri pediatrici, l'esperta Staiano: «La situazione peggiorerà entro la fine di gennaio»

di Lorena Loiacono

Anna Maria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria, a cosa stiamo andando incontro?

«Purtroppo la situazione è seria, le terapie intensive pediatriche sono in affanno e andiamo verso un peggioramento perché l’arrivo del freddo, nei prossimi giorni, complicherà tutto ulteriormente. Calcoliamo che a fine gennaio potremmo toccare il picco tra influenza e virus vari: prepariamoci».

Perché tanti ricoveri tra i bambini?

«Purtroppo ci troviamo in una situazione allarmante, in cui l’ospedalizzazione è assolutamente giustificata. I pronto soccorsi sono pieni di lattanti con problemi respiratori».

Si tratta di casi gravi?

«Questa è un’epidemia di virus respiratori, soprattutto virus sinciziali con casi severi che necessitano anche di intubazioni per i bambini di un anno».

Quante terapie intensive per bambini servirebbero?

«Non lo possiamo calcolare, perché purtroppo non abbiamo un codice per l’urgenza pediatrica e per la terapia intensiva. Praticamente i posti sono comuni per bimbi e adulti quindi è difficile capire quanti ne servono da una parte e dall’altra».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 06:00

